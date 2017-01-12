12 января 2017

«Умные» джинсы подскажут дорогу

| 0
Заблудились? Теперь найти дорогу может помочь не только функция GPS, установленная в телефоне. Но и, например, пара джинсов.

На Выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе французская компания представила свою новейшую разработку. Эти джинсы соединяются с вашим смартфоном по Bluetooth. Затем они вибрируют справа или слева, показывая — куда повернуть.

[Моника Могаверо, представитель компании-производителя]:
«Суть в том, что в будущем нам надоест постоянно смотреть в свои телефоны. Так что смотреть на экран не понадобится, поскольку всё интегрировано в одежду».

Впрочем, полностью отказаться от смартфона не получится. Сначала необходимо установить специальное приложение. Затем ввести нужный адрес. Потом можно смело класть телефон в сумку, а джинсы сами подскажут, куда идти.

Если эти джинсы снять, они переходят в «спящий режим». Когда же вы их снова наденете, они автоматически подключатся к смартфону.

При этом, функцию можно отключить и использовать эту вещь просто по назначению.

[Моника Могаверо, представитель компании-производителя]:
«Если вы не хотите, технологии можно не использовать. Можно использовать только джинсы».

Стоимость такой «умной» пары штанов – около 100 долларов США.

«Умные» джинсы подскажут дорогуПро дружбу человека и медведяВ Нью-Йорке прошёл грандиозный парад Macy’sБолливуд пришёл в Голливуд в режиме «фитнес»Куба: замедление экономики не повлияло на оптимизм кубинцевВ США расследуют возможные неисправности в машинах Fiat ChryslerВ зоопарке Атланты выбрали имена двум маленьким пандам«Щелкунчика» показывают в США с собаками на сценеПожар в Окленде: жертв уже 30NORAD готовится следить за маршрутом Санта-Клауса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.