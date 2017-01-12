«Умные» джинсы подскажут дорогу

Заблудились? Теперь найти дорогу может помочь не только функция GPS, установленная в телефоне. Но и, например, пара джинсов.

На Выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе французская компания представила свою новейшую разработку. Эти джинсы соединяются с вашим смартфоном по Bluetooth. Затем они вибрируют справа или слева, показывая — куда повернуть.

[Моника Могаверо, представитель компании-производителя]:

«Суть в том, что в будущем нам надоест постоянно смотреть в свои телефоны. Так что смотреть на экран не понадобится, поскольку всё интегрировано в одежду».

Впрочем, полностью отказаться от смартфона не получится. Сначала необходимо установить специальное приложение. Затем ввести нужный адрес. Потом можно смело класть телефон в сумку, а джинсы сами подскажут, куда идти.

Если эти джинсы снять, они переходят в «спящий режим». Когда же вы их снова наденете, они автоматически подключатся к смартфону.

При этом, функцию можно отключить и использовать эту вещь просто по назначению.

[Моника Могаверо, представитель компании-производителя]:

«Если вы не хотите, технологии можно не использовать. Можно использовать только джинсы».

Стоимость такой «умной» пары штанов – около 100 долларов США.