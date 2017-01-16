Фестиваль зимней рыбалки проходит в Южной Корее

Южнокорейцы доказывают свою любовь к зимней рыбалке на ежегодном фестивале «Санчхоно».

Вот одно из самых захватывающих состязаний. Задача — поймать форель голыми руками, зайдя в бассейн с ледяной водой голыми ногами. Улов прячут под футболку, что делает конкурс еще более зрелищным.

Другие участники фестиваля по старинке вооружилась удочкой.

[участник фестиваля]:

«Я уже 5 лет участвую. Прихожу, потому что это замечательный опыт для детей, хочу, чтобы у них остались хорошие воспоминания о семейном отдыхе. Разделать свежевыловленную рыбу и приготовить её на огне – отличный опыт. Думаю, мы продолжим посещать фестиваль ещё многие годы».

В переводе с корейского «Санчхоно» — горная форель. А уезд Хвачхон, где проводят фестиваль, славится самыми крепкими в стране морозами. Он расположен в 120 километрах от Сеула.

[участница фестиваля]:

«Я на фестивале зимней рыбалки впервые. Это фантастика. Мы с друзьями отлично проводим время. Так здорово, когда поймал большую рыбу. Я точно приду сюда в будущем году в ещё большей компании».

Фестиваль проводится с 2003 года. Специально перед мероприятием в местные водоёмы выпускают несколько тонн горной форели.

[Чхои Мун Сун, губернатор уезда Чвачхон]:

«Фестиваль посещает около полутора миллионов человек. Около 100 тысяч – из Европы и Южной Азии. Фестиваль проводится в начале года, и он один из самых весёлых среди зимних фестивалей Южной Кореи».

Фестиваль продлится 23 дня и завершится 5 февраля.