2 марта в Северной Ирландии состоятся досрочные выборы в парламент, а нынешний состав будет распущен 26 января. Об этом объявил британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.

Такое решение было принято в связи с тем, что партии пробританских юнионистов и сторонников объединённой республики Ирландия, республиканцев, не смогли согласовать кандидатуру на должность заместителя первого министра. Мартин Макгиннесс, занимавший эту должность, ушел в отставку неделю назад. Он представлял в правительстве партию республиканцев «Шинн Фейн».

[Мишель О’Нил, министр здравоохранения Северной Ирландии]:

«»Шинн Фейн» не будет повторно выдвигать кандидатуру на должность заместителя первого министра. Партия «Шинн Фейн» выполнила все соглашения, мы стремились заставить эти институты работать».

Первый министр Северной Ирландии и его заместитель представляют юнионистов и республиканцев. Они обладают одинаковым объёмом полномочий.

Мартин Макгиннес покинул пост заместителя первого министра на фоне скандала вокруг первого министра, юнионистки Арлин Фостер. Её обвиняют в нецелевом использовании средств, выделенных на развитие зелёной энергетики. Уходить в отставку она отказалась.

[Арлин Фостер, первый министр Северной Ирландии]:

«Северной Ирландии не нужны новые выборы, и народ их не хочет. На фоне запуска процедуры выхода из ЕС, нового президента в США, неустойчивости мировой экономики Северная Ирландия как никогда нуждается в стабильном правительстве».

Если по итогам выборов юнионисты и республиканцы не смогут сформировать правительство, Белфаст может перейти под прямое управление Лондона.