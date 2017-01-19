Пилинг рыбками предлагают попробовать в Копенгагене

Маленькие рыбки гарра руфа с нетерпением ждут посетителей в спа-салоне в Копенгагене. Их задача – сделать отличный пилинг на ногах клиента. Однако для датчан такая услуга – большое новшество, и пользуются ею пока редко.

Впрочем, смельчаки есть. При первом визите люди осторожны. Главное – не побояться опустить ноги в аквариум. А потом уже рыбки докажут: бояться нечего.

[посетитель]:

«Чувствуешь себя немного странно, когда рыбы едят твои ноги. Сначала щекотно, особенно, если не пробовал такого раньше, но через несколько минут привыкаешь. Я всегда пробую что-то новое. Я делал пилинг ног раньше, но это не так интересно, как с помощью рыбы».

Гарра руфа относится к семейству карповых. У этой рыбы нет зубов, а только — роговые пластинки, похожие на микротёрки. Ими гарра руфа деликатно снимают ороговевшую кожу, не трогая здоровые участки. С помощью таких рыбок проводят симптоматическое лечение больных псориазом.

[Хайди Габрильсен, специалист по педикюру]:

«Если это помогает людям с псориазом или экземой, то это просто чудо, потому что косметологи не могут принимать тех, у кого экзема на ногах или лице».

Пилинг с помощью рыбок, например, в Турции делают уже несколько столетий. Но постепенно фиш-терапия завоёвывает популярность по всему миру. Однако в некоторых штатах США такую услугу запретили. Медики считают, что рыбы могут стать переносчиками вирусов.

Между тем в спа-салонах установлены правила. Услугу не оказывают тем, у кого есть инфекционные заболевания или повреждения на коже. Кроме того, посетители тщательно моют ноги перед процедурой.

[Хайди Габрильсен, специалист по педикюру]:

«Ноги клиентов должны быть абсолютно чистыми и без ранок и болячек».

Рыбок гарра руфа также называют рыбой-доктором. Они обитают в водах, которые омывают берега Турции, Сирии, Ирака и Ирана.