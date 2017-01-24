24 января 2017

В центре Брюсселя распылили тонну сухого молока

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Владельцы молочных ферм Европы протестуют у здания Европейского совета в Брюсселе. Помимо фигуры коровы, сюда привезли тонну сухого молока. Его распыляют в знак протеста против низких цен.

Фермеры также недовольны планами ЕС продать свои запасы сухого молока. По мнению протестующих, из-за этого цены на молочную продукцию опустятся ещё ниже как в Европе, так и за её пределами.

Евросоюз купил большие объёмы сухого обезжиренного молока, чтобы стабилизировать рынок. Однако в ноябре было объявлено, что, как только цены восстановятся, все запасы распродадут.

[владелец молочной фермы]:
«Начать всё заново нам сегодня мешает запас молока объёмом 500 тысяч тонн. Он съедает доходы людей. Этот запас должен исчезнуть, чтобы мы снова начали производить согласно всем правилам. Сегодня мы призываем Европу, чтобы добровольная заморозка производства применялась одинаково во всех странах-членах, чтобы больших производителей тоже ограничивали. Сейчас происходит не так».

Через какое-то время и улица у здания, и дежурившие на месте полицейские оказались покрыты толстым слоем сухого молока.

[владелец молочной фермы]:
«Мы приехали сегодня из Франции в Брюссель, чтобы показать политикам: решение полностью либерализовать сельское хозяйство разрушит наше сельское хозяйство, а также сельское хозяйство в развивающихся странах. Протест с сухим молоком очень символичный. Избыток этого продукта убивает нас дома и в Африке».

Между тем, в Еврокомиссии говорят, что на продажу будет направлен небольшой объём сухого молока, и что это никак не скажется на ценах и на стабильности рынка.

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