Индия: эра пишущих машинок завершается

Кумар говорит, что многим обязан своей спутнице. Ведь она позволила ему зарабатывать на жизнь и вырастить двух дочерей и сына.[Анил Кумар, машинист]:
«Я очень к ней привязан. Деньги, которые я заработал, помогли мне выдать замуж и женить всех моих детей».
Но времена меняются. В большинстве стран такие машинки уже считаются раритетом. В Индии они пока остаются частью повседневной жизни, но обслуживание становится всё дороже.
Кумар говорит, что ремонт обходится в 4 доллара на каждые 400 страниц.[Анил Кумар, машинист]:
«Компания-производитель машинки уже закрылась, но моя пишущая машина работает. Я буду продолжать работать, потому что пока ещё есть детали. Пока она будет служить, я буду её использовать».
Более столетия пишущие машинки были важным средством коммуникации. С их помощью президенты издавали указы, Хемингуэй писал свои книги, а журналисты освещали новости.
Теперь же компьютеры становятся всё доступнее. Но в Индии по-прежнему работает несколько тысяч профессиональных машинистов. Например, в здании суда в Дели. Они за несколько долларов в день готовят договоры об аренде, торговые контракты и другие юридические документы.
48-летний Суреш Кумар Асиджа с трудом собирает деньги на ремонт своей машинки. Когда он только начинал работать, то в день мог получить до 10 долларов. Сегодня зарабатывает около трёх.
[Суреш Кумар Асиджа, машинист]:
«Производство таких машин остановилось. Мы вынуждены покупать созданные отдельно детали. Это дорого. Ремонт механизма также стал дороже».
Мастерам тоже непросто. Детали найти почти невозможно.
[Раджендра Кумар, мастер по ремонту пишущих машин]:
«Ремонтировать очень сложно. Если нет запасных деталей, то на ремонт уходит 2-3 дня. Я сам должен делать их с нуля. Нужно делать форму, плавить металл. Отремонтировать можно только так».
В стране по-прежнему обучают этой профессии. Однако многие уверены, что эра пишущих машинок завершится в Индии уже лет через пять.