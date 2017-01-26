Индия: эра пишущих машинок завершается

68-летний индиец Анил Кумар работает профессиональным машинистом уже более 40 лет. И почти 30 лет его верным компаньоном остаётся пишущая машинка Remington.

Кумар говорит, что многим обязан своей спутнице. Ведь она позволила ему зарабатывать на жизнь и вырастить двух дочерей и сына.

[Анил Кумар, машинист]:«Я очень к ней привязан. Деньги, которые я заработал, помогли мне выдать замуж и женить всех моих детей».

Но времена меняются. В большинстве стран такие машинки уже считаются раритетом. В Индии они пока остаются частью повседневной жизни, но обслуживание становится всё дороже.

Кумар говорит, что ремонт обходится в 4 доллара на каждые 400 страниц.

[Анил Кумар, машинист]:«Компания-производитель машинки уже закрылась, но моя пишущая машина работает. Я буду продолжать работать, потому что пока ещё есть детали. Пока она будет служить, я буду её использовать».

Более столетия пишущие машинки были важным средством коммуникации. С их помощью президенты издавали указы, Хемингуэй писал свои книги, а журналисты освещали новости.

Теперь же компьютеры становятся всё доступнее. Но в Индии по-прежнему работает несколько тысяч профессиональных машинистов. Например, в здании суда в Дели. Они за несколько долларов в день готовят договоры об аренде, торговые контракты и другие юридические документы.

48-летний Суреш Кумар Асиджа с трудом собирает деньги на ремонт своей машинки. Когда он только начинал работать, то в день мог получить до 10 долларов. Сегодня зарабатывает около трёх.

[Суреш Кумар Асиджа, машинист]:

«Производство таких машин остановилось. Мы вынуждены покупать созданные отдельно детали. Это дорого. Ремонт механизма также стал дороже».

Мастерам тоже непросто. Детали найти почти невозможно.

[Раджендра Кумар, мастер по ремонту пишущих машин]:

«Ремонтировать очень сложно. Если нет запасных деталей, то на ремонт уходит 2-3 дня. Я сам должен делать их с нуля. Нужно делать форму, плавить металл. Отремонтировать можно только так».

В стране по-прежнему обучают этой профессии. Однако многие уверены, что эра пишущих машинок завершится в Индии уже лет через пять.