Украденную картину Шишкина изъяли в Беларуси

Картину русского пейзажиста Ивана Шишкина обнаружили белорусские полицейские из отдела по борьбе с наркоторговлей. Её изъяли у наркокурьеров во время спецоперации.

Внизу полотна сотрудники полиции заметили подпись: «Шишкин. 1897 год». После проверки его идентифицировали как картину «Лес. Ели». Её похитили из Вязниковского музея Владимирской области в 2013 году. Шедевр вывезли из России в Беларусь, чтобы, предположительно, продать покупателю из Европы. Однако, по данным МВД, стороны не сошлись в цене, и картина осталась в Беларуси.

В январе этого года полотно намеревались продать в Москве другому покупателю из Евросоюза.

[Георгий Евчар, пресс-секретарь МВД Беларуси]:

«И в этот же вечер, когда было задержание, преступники должны были вывезти картину в Москву, где уже ждал очередной покупатель, готовый выложить 100 тысяч евро и три килограмма кокаина. То есть картина шла в счёт оплаты очередной партии наркотиков».

Сотрудники МВД передали картину специалистам Национального художественного музея в Минске. Они должны провести экспертизу и установить подлинность шедевра. Но уже сейчас многие уверены: картина действительно принадлежит кисти знаменитого пейзажиста.

[Анжелика Митскевич, эксперт]:

«Уверенность довольно большая, потому что мы использовали сравнительный анализ с близкой по времени, очень похожей картиной Шишкина».

Согласно предварительной оценке специалистов, изъятое у преступников полотно может стоить два миллиона долларов.