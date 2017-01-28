28 января 2017

В Японии приветствуют первого за 19 лет японца-чемпиона сумо

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Японский борец сумо принял участие в церемонии выхода на площадку на территории токийского храма Мэйдзи. В пятницу там собрались тысячи человек. Событие для страны знаменательное. Ютака Кисэносато – первый за 19 лет японец, который завоевал ранг ёкодзуны, высший в сумо. Помимо него, есть ещё трое действующих ёкодзун. Все они выходцы из Монголии.

Церемония началась около трёх часов дня. Однако зрители начали собираться с самого утра, чтобы занять место поближе и рассмотреть нового чемпиона.

[посетитель церемонии]:
«Последний раз ёкодзуна-японец был 19 лет назад. Так что просто отлично. Его выступление оказалось лучше, чем я представлял».

Согласно правилам сумо, ранг ёкодзуны присуждается после победы на двух турнирах. Однако для Ютаки Кисэносато сделали исключение. Он победил лишь на одном турнире в январе этого года. До этого несколько лет подряд его четыре раза делали претендентом на продвижение в ёкодзуны, но он каждый раз завершал турниры вторым.

[посетитель церемонии]:
«Я впервые посетил подобное мероприятие. В храме Мэйдзи во время церемонии была очень священная атмосфера, мне очень понравилось».

Ранг ёкодзуны подразумевает, что борец на каждом турнире должен доминировать. Если он выступает без блеска, то обязан уйти в отставку или по собственной инициативе, или по решению специального Комитета по выборам ёкодзун.

В последний раз звание ёкодзуны присваивалось японцу в 1998 году. Тогда титула был удостоен Ваканохана Масару. В 2000 он ушёл в отставку.

На сегодняшний день самым успешным ёкодзуной считается монгол Хакухо Сё. Он рекордсмен по числу выигранных турниров — их 37.

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