Крупнейшая реформа за десятилетия: Япония снимает ограничения на экспорт вооружений

Япония одобрила крупнейшую за десятилетия реформу правил экспорта вооружений, которая снимает ключевые ограничения и открывает возможность поставок за рубеж военных кораблей, ракет и другой техники.

Решение приняло правительство премьер-министра Санаэ Такаити.

Новые правила отменяют прежние ограничения, которые фактически сдерживали большинство военных экспортных программ и ограничивали их отдельными категориями техники.

Теперь сделки будут рассматриваться в индивидуальном порядке с участием профильных министерств.

Правительство сохранило три базовых принципа экспорта. Они предусматривают строгую проверку поставок, контроль возможной передачи вооружений третьим сторонам и запрет продаж странам, вовлечённым в вооружённые конфликты.

При этом предусмотрены исключения, если это необходимо для национальной безопасности.

Кабинет Такаити принял решение о снятии ограничений в то время, как оборонное производство США испытывает большую нагрузку из-за поставок вооружения в другие страны.

Впрочем, в японском вооружении заинтересованы и другие страны. Так, Польша и Филиппины рассматривают возможность закупок японской техники. В числе потенциальных сделок также обсуждается поставка бывших в эксплуатации военных кораблей для Манилы.

Раньше из-за экспортных ограничений, Япония продавала другим странам лишь узкий перечень товаров военного назначения. Среди них были транспортные и спасательные системы, а также средства наблюдения и разминирования.

