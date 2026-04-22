Президент Тайваня отменил поездку в Африку из-за давления со стороны Китая

Президент Тайваня Уильям Лай сообщил, что на этой неделе ему пришлось отменить свою поездку в Эсватини..

Президент Тайваня Уильям Лай сообщил, что на этой неделе ему пришлось отменить свою поездку в Эсватини из-за давления со стороны Пекина.

Небольшая страна на юге Африки входит в число всего 12 государств, которые поддерживают официальные связи с Тайванем. Лай должен был отправиться туда в среду на празднование 40-й годовщины восшествия на престол короля Мсвати III.

Пресс-секретарь президентской администрации Тайваня сказал, то полёт стал невозможным из-за того, что ряд государств закрыл своё небо для самолёта президента.

[Пань Мэнань, пресс-секретарь администрации президента]:

«По нашей информации, три страны, а именно Сейшельские острова, Маврикий и Мадагаскар, необоснованно отозвали разрешение на пролёт президентского самолёта без предварительного уведомления. Фактической причиной стало сильное давление со стороны китайских властей, включая экономическое принуждение».

Это первый случай, когда президенту Тайваня пришлось отложить зарубежную поездку из-за давления со стороны Китая.

Обычно у глав островного государства не бывает проблем с пролётами над странами, с которыми у острова нет формальных отношений.

[Пань Мэнань, пресс-секретарь администрации президента]:

«Это не только влияет на безопасность полётов и нарушает соответствующие международные правила и конвенции, но и представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела другой страны, подрывает региональный статус-кво и ещё больше оскорбляет чувства тайваньского народа».

Пекин не считает Тайвань отдельной страной и настаивает, что остров – отколовшаяся провинция КНР. Он оказывает давление на страны, которые поддерживают какие-либо отношения с тайваньским руководством.

Уильям Лай говорит, что демократически управляемый Тайвань не признаёт претензии Китая на суверенитет и что только народ страны может решать свою судьбу.

