Телеканал NTD

Семь миллионов тюльпанов: в Нидерландах открылся парк Кёкенхоф

Дата загрузки: 2026-04-21

Семь миллионов тюльпанов: в Нидерландах открылся парк Кёкенхоф

Семь миллионов цветов распустились в парке Кёкенхоф в Нидерландах. Новый весенний сезон снова привлекает сюда тысячи посетителей.

Увидеть разноцветные поля цветов можно будет ограниченное время – около восьми недель. За это время здесь поочерёдно зацветут миллионы луковичных растений. А посмотреть на них приедут более миллиона гостей.

Подготовка цветочных композиций занимает около десять месяцев. Садовники заранее высаживают растения и планируют оформление клумб.

[Оуэн Кэрролл, садовник]:
«Приятно видеть, как люди заходят с широкой улыбкой в наш весенний сад, и это значит, что людям нравится приходить сюда, им нравятся эти сады, а нам нравится делать нашу работу».

Сотрудники следят за сохранностью растений во время наплыва туристов. Посетителей просят соблюдать правила и не заходить на газоны.

[Оуэн Кэрролл, садовник]:

«Сегодня люди немного более настойчивые, чем, возможно, 50 лет назад, поэтому иногда приходится говорить: пожалуйста, не трогайте цветы, пожалуйста, не ходите по траве. Временами это непросто, ведь они приезжают со всего мира, и им очень хочется сделать фотографии среди цветов».

Тюльпаны появились в Нидерландах в XVII веке после того, как их привезли из Центральной Азии. Сегодня этот парк считается символом национального цветоводства и важной частью туристической отрасли страны.

[Бхану Патель, посетительница]:
«Я не ожидала, что это будет таким. Очень красиво, просто прекрасно».

[Сара Берто, посетительница]:
«Мне больше нравится тишина, чем люди и толпы, но я также думаю, что это очень популярное место, поэтому нормально, что вокруг столько людей».

Кёкенхоф остаётся одним из самых посещаемых мест страны в весенний сезон.

