Дата загрузки: 2026-04-21

Пожар в Малайзии уничтожил 1000 домов

Сильный пожар уничтожил около 1000 домов в прибрежной деревне на острове Борнео в Малайзии. Инцидент произошёл в штате Сабах. Свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей.

Вызов поступил в пожарную службу ночью. Огонь распространился быстро из-за близкого расположения домов и сильного ветра.

По словам пожарных, отлив затруднил доступ к открытому источнику воды.

Это одна из водных деревень Сабаха. Деревянные дома стоят на сваях. Здесь живёт одна из самых бедных общин страны, в том числе лица без гражданства и представители коренных народов.

По данным малазийских государственных СМИ со ссылкой на полицию, от пожара пострадали более 9000 жителей. При этом о погибших не сообщается.

Премьер-министр Малайзии заявил, что федеральное правительство координирует свои действия с властями Сабаха для оказания базовой помощи и временного переселения пострадавших.

