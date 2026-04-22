100 лет со дня рождения: какое наследие оставила Елизавета II

В Великобритании отмечают 100 лет со дня рождения королевы Елизаветы II, которая правила более 70 лет, став одним из самых узнаваемых лидеров XX и XXI века. Она взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца Георга VI и оставалась на троне до своей смерти в 2022 году.

Королева не была прямой наследницей с рождения. Путь к власти открылся после отречения Эдуарда VIII. Тогда её отец стал королём, а она – наследницей.

За годы правления Елизавета II стала символом стабильности и политической нейтральности. Она принимала мировых лидеров и играла важную роль в так называемой «мягкой силе» Великобритании.

[Роберт Хардман, королевский биограф]:

«Я думаю, мы должны рассматривать её рекордное правление в полном контексте. Конечно, есть текущие проблемы, которые у всех на уме. Но нужно отстраниться и посмотреть на эту выдающуюся фигуру, которая неожиданно стала королевой в 25 лет, будучи матерью двоих детей, много поколений назад. В то время мы всё ещё жили словно в чёрно-белом мире, когда не существовало реактивных перелётов, никто даже не думал о полётах на Луну. И она просто правила на протяжении этого огромного периода времени и оставалась столь же авторитетной, любимой и уважаемой в конце, как и в начале. Она работала до самого конца, до своего последнего дня».

Даже в сложные периоды отношений между Великобританией и США монархия сохраняла стабильные контакты на уровне глав государств.

Однако в последние годы правления на репутацию монархии повлияли скандалы вокруг принца Эндрю и его связей с Джеффри Эпштейном.

Дополнительное давление создают внутренние конфликты в королевской семье и снижение интереса к монархии среди молодежи.

[Эдвард Оуэнс, историк]:

«За последние пять-десять лет произошло определённое изменение в том, как молодые британцы относятся к монархии. Я думаю, это началось ещё до смерти Елизаветы в 2022 году. Мы уже видели среди миллениалов и поколения Z это отстранение от монархии, некую двойственность отношения к ней. Это не обязательно враждебность или оппозиция. Скорее просто отстранённость».

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года и умерла 8 сентября 2022 года, оставшись в истории как самый долгоправящий монарх Великобритании.

