Стрельба у пирамид Теотиуакана в Мексике: погибла гражданка Канады

Вооружённый мужчина открыл стрельбу по посетителям археологического комплекса Теотиуакан недалеко от Мехико. Погибла туристка из Канады, ещё четыре человека получили ранения.

Нападение произошло днём 20 апреля в районе пирамид, где в этот момент находились многочисленные туристы.

Ранены двое граждан Колумбии, один канадец и один гражданин России.

Пострадавших доставили в больницы, их состояние оценивают как стабильное.

По данным властей штата Мехико, стрелок действовал в одиночку и открыл огонь по группе людей, после чего покончил с собой.

После стрельбы часть территории комплекса временно закрыли для посетителей. Людей эвакуировали, а на входах в археологическую зону усилили меры безопасности и контроль.

На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. Власти начали расследование. Им предстоит выяснить обстоятельства и мотивы нападения.

Инцидент произошёл на фоне подготовки Мексики к чемпионату мира по футболу 2026 года, который страна примет совместно с США и Канадой. Власти уделяют особое внимание безопасности туристов и ключевых культурных объектов.

Теотиуакан – один из крупнейших и наиболее значимых археологических комплексов Мезоамерики. Это также одно из самых посещаемых туристических объектов Мексики. Ежегодно он принимает около миллиона 800 тысяч человек.

