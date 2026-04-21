Китайские человекоподобные роботы обогнали людей на полумарафоне в Пекине

Десятки человекоподобных роботов китайского производства поучаствовали в полумарафоне одновременно с людьми. Такое спортивное мероприятие проходит в Пекине второй год подряд.

Предыдущий забег был полон происшествий, и большинство роботов даже не финишировали. Самый быстрый из них прошёл дистанцию за 2 часа 40 минут. Человек-победитель показал время в два раза лучше.

[зрительница]:

«В прошлом году многие не знали о таких соревнованиях. Некоторые находили в интернете видеоролики с этими роботами, и люди смотрели не на их возможности, а на то, как они забавны. В то время технология была незрелой, и во время марафона многие роботы теряли руки или ноги, или у них садились батарейки».

В этом году роботы бежали быстрее. Почти половина из них преодолевала дистанцию автономно, без дистанционного управления.

Робот-победитель пробежал 21 километр за 50 минут и 26 секунд. Этот показатель немного лучше мирового рекорда в полумарафоне, который установил угандийский бегун Джейкоб Киплимо в Лиссабоне в марте.

[Ду Сяоди, инженер]:

«За победой робота стоит упорный труд всей нашей команды. Мы начали полноценную подготовку этого проекта только в прошлом году».

В полумарафоне в Пекине в этом году участвовали 12 000 спортсменов.

