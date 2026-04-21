Нидерланды первыми в Европе разрешили автономное вождение автомобилей Tesla

Владелец «Теслы» Кес Руландсхап едет по узким улицам Амстердама, но не участвует в вождении. Этого он ждал с 2019 года, когда Илон Маск представил передовые достижения компании в области беспилотных технологий.

А в этом месяце американский производитель электромобилей наконец-то получил в Нидерландах разрешение использовать свою систему «полного автономного вождения под контролем водителя» (FSD). Для городских улиц в Европе это прецедент. Разрешение может открыть двери для более широкого распространения почти полностью автономных автомобилей на континенте.

Впрочем, мнения по этому поводу разделились. Некоторые приверженцы беспилотного вождения считают это событие прорывом, которое поможет сократить количество аварий со смертельным исходом.

[Кес Руландсхап, водитель]:

«Я считаю, что эту систему следует одобрить повсеместно в Европе, поскольку это приведёт к повышению безопасности, а безопасность – это, на мой взгляд, самое главное».

Система FSD самостоятельно управляет рулём, тормозит и набирает скорость. Также умеет перестраиваться и поворачивать. Распознаёт сигналы светофоров и знаки «Стоп». При этом водитель должен постоянно сохранять бдительность и в критической ситуации брать управление в свои руки.

Между тем глава Союза велосипедистов Нидерландов отмечает, что в Амстердаме очень сложное дорожное движение: много велосипедов и миниэлектромобилей.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Эстер ван Гардерен, глава Союза велосипедистов Нидерландов]:

«Мы не до конца уверены, что беспилотные машины смогут распознать и понять поведение голландских велосипедистов, которое весьма своеобразное и сложное».

Сами велосипедисты по-разному относятся к нововведению.

[велосипедист]:

«Думаю, уровень безопасности значительно повысится, поскольку автомобили будут соблюдать дистанцию и так далее. Полагаю, они будут замечать велосипедистов».

[велосипедистка]:

«Будем надеяться, что система пройдёт тщательное тестирование, чтобы гарантировать безопасность. В общем, мне кажется, в Америке или на автомагистрали беспилотное вождение может быть безопасно, но здесь… Не знаю, я пока не уверена».

По данным Центрального статистического бюро Нидерландов, в прошлом году количество смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий в стране выросло на 6%, достигнув отметки в 759 человек. Основная причина – увеличение количества столкновений автомобилей с велосипедистами и пешеходами.

Тем временем в компании Tesla надеются, что разрешение на использования системы FSD поможет оживить продажи электромобилей в Европе.

Ну а в Нидерландах Tesla – самый популярный электромобиль: на дорогах страны насчитывается примерно 100 000 этих машин.

Короткая ссылка на эту страницу: