Дональд Трамп продлил прекращение огня с Ираном на неопределённый срок

Президент США Дональд Трамп во вторник продлил прекращение огня с Ираном на неопределённый срок.
Дата загрузки: 2026-04-22
Президент США Дональд Трамп во вторник продлил прекращение огня с Ираном на неопределённый срок. Это позволит двум странам продолжить мирные переговоры.
Своё решение он принял всего за несколько часов до истечения срока действия двухнедельного режима прекращения огня, о котором стороны договорились ранее.
В сообщении на Truth Social Трамп заявил, что действует по просьбе Пакистана. Тот призвал приостановить атаки, чтобы представители Тегерана могли «выдвинуть единое предложение».
До этого Трамп угрожал начать авиаудары по электростанциям и другой гражданской инфраструктуре Ирана, если страна не пойдёт на уступки.
Теперь же он написал, что ВМС США продолжат морскую блокаду Ирана.
Тегеран объявил, что он также блокирует Ормузский пролив для всех судов, кроме своих собственных.
На прошлой неделе он ненадолго открыл ключевой морской путь. Однако потом отменил это решение в ответ на блокаду со стороны США.
Дональд Трамп хочет заключить соглашение, согласно которому у Ирана не будет средств для разработки ядерного оружия. Так, он требует, чтобы Иран передал свои запасы высокообогащённого урана, которые можно будет использовать для создания ядерной боеголовки.
