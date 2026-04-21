В Болгарии по-разному реагируют на победу пророссийской коалиции на выборах в парламент

Коалиция экс-президента Румена Радева «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах. Левонационалистическая политическая сила набрала более 44% голосов и получила 130 из 240 мест в Народном собрании Болгарии.

Правящая коалиция ГЕРБ – СДС получила поддержку 13% избирателей и теперь займёт 39 кресел в парламенте. На третьем месте правоцентристская коалиция партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария». За неё проголосовали 12% избирателей, что обеспечило ей 37 мандатов.

Это уже восьмые за пять лет выборы в Болгарии. Многие избиратели надеются, что победа Радева положит конец политической нестабильности в стране. Однако некоторые обеспокоены его пророссийской позицией.

[житель Софии]:

«Я очень встревожен. Ведь если он окажется полностью пророссийским политиком – а такая вероятность существует, – это может создать серьёзные проблемы. Однако я полагаю, что люди не позволят ему совершить каких-либо кардинальных изменений в геополитической сфере».

[житель Софии]:

«Честно говоря, не знаю, верить ли в то, что в поведении болгарского политического класса произойдут перемены. Или это окажется очередным обманом. Думаю, многие люди испытывают такую же растерянность. Но надеюсь, всё сложится к лучшему, ведь нам уже давно необходимы хоть какие-то перемены».

Парламентские выборы в Болгарии назначили после того, как в декабре прошлого года правительство Росена Желязкова ушло в отставку. Причиной стали масштабные протесты против бюджета на 2026 год и коррупции во власти.

Румен Радев – бывший военный. С 2017 по 2026 год занимал пост президента Болгарии. Ушёл в отставку, чтобы участвовать в выборах. Победа его партии обеспечила ему должность премьер-министра страны.

Во время предвыборной компании Радев обещал создать стабильное правительство и бороться с коррупцией. Каким станет внешнеполитический курс Болгарии, пока неясно.

