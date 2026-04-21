В Лиссабоне открылась выставка, объединяющая моду и классическое искусство

Выставка Art & Fashion открылась в Лиссабоне. В одном пространстве объединили около 120 произведений искусства и наряды высокой моды последних 150 лет.

Экспозиция построена как визуальный диалог. Рядом с картинами старых мастеров представлены работы известных дизайнеров, включая Jean Paul Gaultier, Balenciaga и Givenchy. Посетителей встречают золотое платье и древнеегипетская маска. Далее они видят сочетание живописи эпохи Ренессанса и современных костюмов, включая корсет от Alexander McQueen рядом с работой Рембрандта.

Организаторы стремились показать, что мода всегда была частью художественной культуры. Для этого в единые композиции объединили живопись, скульптуру, предметы интерьера и одежду.

Куратор выставки специально подбирал экспонаты по всему миру. В проект вошли предметы из музеев и модных домов.

[Элой Мартинес де ла Пера Селада, куратор выставки]:

«Я хотел донести до публики, что высокая мода и мода были в истории человечества с самого начала. Что мода была в Египте, у фараонов. Мода была в Греции, в Риме. Мода была в эпоху Кватроченто. Мода есть в портретах, во всех музеях по всему миру, и мода есть в нашей повседневной жизни. Эта коллекция позволила мне рассказать эту историю: мы живём с модой. Сотни и сотни лет назад тоже были Balenciaga, Givenchy и McQueen».

Отдельная часть проекта посвящена Галусту Гюльбенкяну – крупному британскому финансисту и нефтяному магнату армянского происхождения. Он и его супруга были коллекционерами искусства. И именно их собрание предметов живописи и скульптуры сопоставили с одеждой. Оно считается одним из самых значимых частных собраний в мире.

[Элой Мартинес де ла Пера Селада, куратор выставки]:

«Коллекция Гюльбенкяна – это очень уникальная коллекция, одна из самых красивых частных коллекций в мире. И не только из-за качества произведений, потому что мы говорим о Рубенсе, Рембрандте, Карпаччо, но также потому, что она обширна с точки зрения археологических предметов, скульптуры, текстиля, книг. Они были коллекционерами красоты».

Выставка будет открыта для посетителей до 21 июня.

