Телеканал NTD

Змиянская вышивка, охраняемая ЮНЕСКО, вдохновляет мастериц в Боснии

Дата загрузки: 2026-04-21

Змиянская вышивка в боснийском городе Баня-Лука становится не только популярной, но и модной. Это традиционное искусство возродилось после того, как в 2014 году его включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Ремесло зародилось в области Змияне в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии. Вышивку выполняют на белом полотне тёмно-синей или чёрной нитью.

[Даниела Дьюканович, этнолог]:
«Змиянская вышивка – единственная техника вышивки в Боснии и Герцеговине, при которой используют только одну тёмно-синюю нить, окрашенную натуральными красителями. В других техниках вышивки Боснии и Герцеговины используются две или четыре нити разных цветов».

Вышивальщицы создают цветочные и геометрические узоры. Их множество разных видов. Техника считается сложной. Раньше высота социального статуса женщины определялась сложностью орнамента вышивки, украшавшей её одежду.

Сейчас традиционному мастерству можно научиться у профессиональных преподавателей.

[Сладьяна Майсторович, преподавательница]:

«Официально сертифицированных преподавателей осталось немного. Насколько мне известно, только 31 предприниматель, включая меня, сертифицирован как продолжатель традиционного ремесла. Не так много тех, чья единственная цель – сохранение традиционной вышивки».

Змиянской вышивкой украшают одежду, шарфы, скатерти и другие изделия, и они пользуются всё большим спросом.

