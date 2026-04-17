В Японии показали гуманоидов для работы и ухода за людьми

Гуманоидные роботы осваивают реальные задачи, но пока не готовы полностью заменить человека в быту и уходе. Об этом говорят разработки, которые представили на выставке в Токио.

Экспозиция проходит в центре Tokyo Big Sight, где представлены около 25 моделей. Большинство из них оснащены искусственным интеллектом и способны выполнять физические действия: от перемещения предметов до взаимодействия с людьми.

Один из экспонатов – робот китайской компании Galbot – умеет брать предметы и даже шутить. Он показывает, как машины постепенно осваивают коммуникацию и повседневные действия.

Разработчики отмечают, что ключевым направлением становится так называемый «физический искусственный интеллект». Он позволяет роботам анализировать окружающую среду через датчики и действовать в реальном мире.

[Нао Ямада, менеджер FastLabel]:

«Когда мы думаем об ИИ, часто представляем что-то вроде ChatGPT. Вы вводите текст и получаете ответ. Но физический ИИ получает данные через сенсоры и позволяет машинам действовать в реальном мире. Именно такой ИИ делает возможными реальные действия».

Среди участников выставки преобладают китайские компании, однако японские разработчики активно развивают программное обеспечение и инфраструктуру данных.

«Мы сосредоточены на ключевой части ИИ для роботов. Мы не создаём сами модели, а помогаем формировать данные для их обучения: качественно и в масштабируемом виде».

Несмотря на успехи, сложные движения остаются серьёзной задачей для гуманоидов. Особенно это касается точных действий руками, которые необходимы для работы в реальной среде.

[Масато Андо, менеджер по продажам Aska]:

«С танцами всё проще — это повторяющиеся движения. Их можно отработать в симуляции. Но более сложные действия не заданы заранее. Робот должен сам принимать решения, потому что вариантов очень много. Этого нельзя достичь простыми движениями».

Разработчики рассчитывают, что такие технологии помогут решить проблему нехватки рабочей силы, особенно в промышленности.

