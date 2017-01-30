Год Петуха в Пекине начался с ядовитого смога

Китайский новый год для пекинцев начался с густого смога. По данным Муниципального бюро по охране окружающей среды, уровень взвешенных твёрдых частиц в воздухе достиг одного из самых высоких показателей за последние пять лет.

Основные причины смога – выхлопные газы, производственные выбросы, а также использование угля для отопления зданий. Загрязнение воздуха вызывает у местных жителей многочисленные проблемы со здоровьем.

Люди ищут способы для защиты своих квартир от вредных выбросов.

Ван Цзян во время беременности каждый день просыпалась с головной болью. Её супруг выяснил, что объём углекислого газа в помещении достиг высочайшего уровня. Мужчина переделал систему вентиляции и установил очиститель воздуха с тремя фильтрами. На переоборудование потребовалось 5000 долларов.

[Ван Цзян, жительница Пекина]:

«Перед установкой очистителя воздух был постоянно грязный. Проснувшись утром, я чувствовала, что не могу свободно дышать. Теперь, хоть этот очиститель и не украшает квартиру, но воздух намного свежее, можно дышать свободно».

Другой житель Пекина создал портативный прибор, определяющий качество воздуха. Когда уровень углекислого газа становится высоким, он сообщает пользователю о необходимости проветрить помещение. Такие приборы теперь используют в детских учреждениях, больницах и офисах.

А пекинец Цзоу И последние четыре года фотографирует небо в центральном районе города. Эти изображения он публикует в социальных сетях, чтобы показать, насколько грязным становится воздух в столице Китая.

Цзоу И также основал неправительственную организацию, которая занимается проблемой загрязнения атмосферы в Пекине. Кроме того, он совместно с учёными разрабатывает метод, с помощью которого можно будет определять уровень загрязнения воздуха по фотографиям.

Власти Пекина тем временем обещают в этом году потратить 2 миллиарда 700 миллионов долларов на улучшение качества воздуха в столице.