Туск: «Европа может остановить поток мигрантов из Ливии»

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:

«Главная цель нашего саммита на Мальте – сократить поток нелегальных мигрантов из Ливии в Европу. Это единственный способ предотвратить гибель людей в пустыне и в море, это единственный способ контролировать поток мигрантов в Европу».

У Европы есть все рычаги, чтобы остановить поток мигрантов из Ливии в Италию. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Своё заявление он сделал накануне однодневного саммита ЕС, который пройдёт на Мальте в пятницу.

Ранее в четверг Туск встретился с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем в Брюсселе. Как ожидается, в пятницу вечером он также проведёт переговоры с итальянским премьером Паоло Джентилони.

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:

«Я могу сказать, что эта цель – в нашей досягаемости».

Евросоюз начинает обучать береговую охрану в Триполи. Он также планирует выделить больше средств Ливии и другим африканским странам. Их направят на закрытие границ для мигрантов, стремящихся попасть в Европу в поисках лучшей жизни.

Впрочем, глава правительства Ливии отметил, что пока финансов недостаточно.

Брюссель ещё не назвал общего объёма помощи Ливии. Однако фонды, которые в настоящее время имеются, намного ниже суммы, обещанной Турции. На сдерживание потока мигрантов с Ближнего Востока и из Африки ЕС планирует выделить Анкаре шесть миллиардов евро.

Премьер Ливии также отметил, что иностранным судам могут разрешить заходить в территориальные воды страны в обмен на финансовую поддержку. В настоящее время ЕС проводит операции в международных водах. Их главная цель – перехват лодок незаконных перевозчиков.