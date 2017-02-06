Румыны продолжили протесты, несмотря на уступки властей

220 тысяч румын оставались на центральной площади Бухареста в ночь на понедельник. Протесты продолжились несмотря на то, что правительство Румынии пошло на уступки. Оно отказалось от поправок в уголовное законодательство, которые смягчили бы наказание за коррупцию.

Социал-демократические власти аннулировали изменения в воскресенье после недели народных протестов, крупнейших за последние 25 лет. Новый закон подразумевал, что десятки политиков могли бы избежать наказания за коррупционную деятельность.

В субботу премьер-министр Сорин Гриндяну сказал, что откажется от изменений, как того потребовал президент страны Клаус Йоханнис, поскольку он не хочет «разделять Румынию».

Однако протестующие теперь призывают правительство уйти в отставку.

[протестующий]:

«Правительство отозвало указ, но они очень плохие люди, они хотели помогать коррупционерам, не позволить им попасть в тюрьму и так далее. Вот почему теперь недостаточно просто отозвать указ». [протестующая]:

«Я надеюсь, что правительство падёт, мы на это надеемся, поскольку они – полный ноль во всём. У них ноль уважения к нам, они думают, что у нас ноль достоинства. Но это у них ноль достоинства, а не у нас».

Как предполагается, выгоду от изменений получил бы лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня. Ранее он был временно отстранён от политической деятельности в связи с выдвинутыми ему обвинениями в махинациях с голосами избирателей.

Избежать уголовного наказания могли бы коррупционеры, ущерб от действий которых не превысил бы 48 тысяч долларов. Кроме того, на амнистию могли бы рассчитывать определённые категории заключённых, которых приговорили на срок не более пяти лет.

Изменения вызвали негативную реакцию и международного сообщества. Многие страны, включая Германию и США раскритиковали новые законы.