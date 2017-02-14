Еврокомиссия прогнозирует спад в экономике в 2017

Согласно прогнозу, в 2017 темпы немного замедлятся. Затем, в 2018 рост восстановится. При этом в европейских странах за пределами валютного блока, включая и Великобританию, ожидают более резкого снижения экономических показателей.
Выступая перед журналистами, еврокомиссар по экономике и финансовым делам сказал, что Европейский союз стоит перед внутренними и внешними вызовами, такими как геополитическая напряженность и террористические атаки.
[Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике и финансовым делам]:
«В дополнение к этому явно тяжёлому положению есть и другие вызовы: голосование в Великобритании о выходе из Евросоюза, определённые революционные настрои некоторых наших граждан, выступающих против глобализации, которые они выразили через электоральные предпочтения. И это, без сомнения, повлияет на нашу экономику».
В ЕС ожидают, что темпы роста британской экономики к 2018 году снизятся почти вдвое. В 2017 прогнозируют спад ВВП с двух до полутора процентов. В следующем – до 1,2%.
Темпы роста еврозоны, которая включает 19 стран, снизятся с 1,7 до 1,6% в этом году. Впрочем, в 2018 ожидается рост до 1,8%.
Одной из главных причин неопределённости для экономики блока называют новые правила Белого дома. Комиссия по-прежнему ожидает разъяснения от президентской администрации по вопросам банковского регулирования и налогообложения.
[Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике и финансовым делам]:
«Это может привести к разнице между темпами роста экономик стран-членов зоны евро. За этим будет необходимо следить».
При этом, некоторые экономисты отмечают, что политика новой администрации США может также стать для ЕС и стимулом развития.