Редкая выставка живописца Яна Вермеера открылась в Лувре

[Блез Дюко, куратор выставки]:

«Увидеть в одном месте на нашей планете сразу 12 картин Вермеера – это большая редкость».

В парижском Лувре открылась уникальная выставка «Вермеер и мастера жанровой живописи». Экспозиция включает 36 картин нидерландских художников XVII века. Из них 12 работ принадлежат кисти знаменитого живописца Яна Вермеера.

Среди работ мастера – «Астроном», «Кружевница», «Женщина с жемчужным ожерельем». Как и у других голландских живописцев того времени, героями картин становятся обычные люди. В каждом сюжете большое внимание уделено деталям.

До сих пор считалось, что Вермеер мало общался с другими художниками и не выезжал из Делфта, где жил со своей семьёй. Однако куратор выставки считает, что живописец встречался с другими голландскими мастерами. Их творчество могло оказать влияние и на манеру письма Вермеера.

[Блез Дюко, куратор выставки]:

«Творчество Вермеера укладывается в контекст творчества его современников. Это отблески работ Герарда Терборха, Герарда Дау, Франца ван Мириса, можно привести в пример и другие имена. Это объединение и непокорность маленьких гениев, которые представляли содержательные сцены из жизни».

На выставке также представлены такие полотна Вермеера, как «Гитаристка», «Географ», «Молочница» и «Дама пишет письмо со своей горничной».

[Блез Дюко, куратор выставки]:

«Возможно, нам следует упомянуть дублинскую картину «Дама пишет письмо» из-за её некой абстрактности. Эта работа даёт ощущение отрыва от манеры Вермеера. Полотно представляет женщину, которая пишет письмо — вероятно, любовное. Но всё вокруг лёгкое – и формы, и цвета».

Выставка работ нидерландских живописцев продлится в Лувре до 22 мая.