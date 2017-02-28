Журналист номинирован на Нобелевскую премию мира

Писателя и журналиста Итана Гутмана номинировали на Нобелевскую премию мира 2017 года. Он удостоился этой чести за расследование насильственного изъятия органов у узников совести в Китае.

В 2006 году Гутман начал расследовать утверждения о том, что китайские власти участвуют в насильственном извлечении органов у приверженцев Фалуньгун. За шесть лет он опросил более 100 беженцев, а также многочисленных врачей и представителей правоохранительных органов.

В 2014 в свет вышла книга под названием «Бойня». В ней есть свидетельства врачей, которые в прошлом участвовали в извлечении органов у живых людей в КНР или же имели связи в больницах, где использовали органы приверженцев Фалуньгун.

Гутман пришёл к выводу, что извлечение органов производится в огромных масштабах по всему Китаю. Жертвами таких операций уже стали десятки тысяч человек.

Гутман также выяснил, что в тюрьмах производится полное обследование внутренних органов только практикующих Фалуньгун, тибетцев, уйгуров и последователей домашних христианских церквей. Кроме того, он считает, что убивают людей с согласия властей.

[Итан Гутман, писатель и журналист]:

«Военные больницы в Китае находятся под надзором. Они ничего не могут сделать без согласования с руководством компартии… Принимали ли решения о казни тайные суды-тройки? Нет. Все это делало именно правительство. Это убийства, за которыми стоит государство».

Замминистра здравоохранения КНР в 2006 году заявил, что в Китае для пересадки используют органы заключённых, приговорённых к смертной казни. В 2015 он объявил, что органы заключенных больше не используются.

Однако летом 2016 года Гутман и ещё два исследователя из Канады Дэвид Мэйтас и Дэвид Килгур в новом отчёте подтвердили, что в Китае проводят в шесть-десять раз больше трансплантаций, чем заявляют китайские чиновники.

[Итан Гутман, писатель и журналист]:

«Была разработана серия индикаторов, которые подтверждают, что число пересадок органов в Китае не только не сократилось, не пошло на убыль, а даже набирает обороты».

Итана Гутмана приглашали в качестве эксперта в Вашингтон, Лондон и Брюссель. Конгресс США и Европейский парламент приняли резолюции, в которых осуждается практика изъятия органов у узников совести в Китае.

После этого о проблеме впервые сообщили такие СМИ, как New York Times, CNN и Times of London. А международные медицинские ассоциации, которые раньше верили сообщениям властей Китая о реформе в сфере здравоохранения, изменили свою позицию. Так, Американская ассоциация трансплантологии публично объявила, что китайская медицинская система повергла мир «в ужас». Таким образом, к концу 2016 года заявления Пекина уже не звучали так убедительно.

Приверженцы мирной медитативной практики Фалуньгун в Китае в настоящее время продолжают оставаться самой многочисленной группой узников совести. Бывший глава китайской компартии Цзян Цзэминь начал преследовать Фалуньгун в 1999 году. Через несколько лет начали появляться первые свидетельства о том, что в тюрьмах практикующих убивают ради органов. Согласно последнему правозащитному отчёту, число жертв может достигать полутора миллионов человек.