Южносуданцы едят водяные лилии, чтобы выжить

[мать девятерых детей]: «У нас сейчас нет еды. Вся семья питается водяными лилиями и финиками».

Эта мать девятерых детей — одна из 20 тысяч южносуданцев, которые собрались в регионе Лир, узнав, что здесь выдают продукты питания, воду и медикаменты.

По данным Всемирной продовольственной программы, почти половина жителей Южного Судана срочно нуждается в продуктовой и сельскохозяйственной помощи. Это около 5 миллионов человек. 100 тысяч уже голодают в двух регионах страны на границе с Суданом. Ещё миллион находится на грани голода.

[Джойс Лума, глава ВПП в Южном Судане]:

«Мы запускаем механизмы быстрого реагирования для этих районов, чтобы предоставить продовольствие для примерно 100 тысяча голодающих».

Официально голод в ряде регионов Южного Судана ООН объявила на прошлой неделе. Мир впервые столкнулся с подобной катастрофой за последние шесть лет.

И это бедствие по большей части рукотворное. В богатом нефтью Южном Судане, самой молодой стране мира, с 2013 года продолжается гражданская война на этнической почве. Сельское хозяйство парализовала ещё и засуха. В итоге в прошлом году цены выросли более чем в 8 раз.

[переселенка]:

«Дома у нас не хватает еды. У нас там война, и очень много проблем. Сейчас нам нужна еда, а потом мы решим наши проблемы».

Во многие регионы страны гуманитарным работникам пока не добраться. Где-то идут бои, а куда-то просто невозможно проехать. В Южной Судане всего 200 километров дорог имеют твёрдое покрытие. Для доставки еды планируют задействовать вертолёты и самолёты.

[Джойс Лума, глава ВПП в Южном Судане]:

«Мы будем приезжать каждые 4-6 недель – чаще, чем когда-либо. Мы не только будем предоставлять им помощь в питании, но также будем сотрудничать с другими организациями, чтобы гарантировать комплексный подход».

Сейчас сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН работают в трёх точках региона Лир. Помимо еды, жителям также выдают рыболовные снасти, чтобы могли добывать хоть какую-то пищу самостоятельно.