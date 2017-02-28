Генеральный секретарь ОПЕК: все страны поддержали урезание

Договор об урезании объёмов добычи нефти, предложенный ОПЕК, выполняют все участвующие страны. Это происходит даже несмотря на то, что некоторые государства, не входящие в состав картеля, столкнулись с трудностями на начальных этапах сокращения. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, после почти двух месяцев урезания добычи с участием России и других экспортёров нефти худшее для рынка уже позади.

[Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК]:

«Мы сохраняем оптимизм, худшее позади. Теперь самое сложное – укрепить платформу. И я могу сказать, что мы получаем очень позитивные сигналы от стран, не входящих в ОПЕК».

Он также добавил, что нефтяной рынок нуждается в каждом барреле нефти трёх государств, которым разрешили не сокращать добычу. Это Иран, Ливия и Нигерия.

[Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК]:

«Мы продолжим надеяться, что они смогут восстановить свои нефтеперерабатывающие предприятия и вернутся на рынок, поскольку рынок нуждается в каждом барреле их нефти».

Согласно договору, Организация стран-экспортёров нефти согласилась сократить добычу на один миллион 200 тысяч баррелей в сутки с 1 января этого года. Такое произошло впервые за восемь лет. Россия и 10 других стран, не входящих в картель, решили урезать добычу приблизительно на 600 тысяч баррелей в сутки.

По словам генерального секретаря организации, данные за январь показывают, что страны ОПЕК выполнили условия соглашения на 90-94%. А для государств, не входящих в состав организации, этот показатель немного ниже.