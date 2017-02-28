Очки дополненной реальности помогают слепым видеть

10 лет исследований и 32 миллиона долларов — столько потребовалось канадской компании, чтобы разработать новую версию очков дополненной реальности. Они позволят видеть людям с ослабленным зрением или же тем, кто стал слепым.

[Брайан Мек, глава eSight]:

«Это третье поколение очков. В дисплее есть камера, которая снимает всё окружающее в реальном времени. Там очень мощный процессор, который обрабатывает видео и посылает его на два ЖК-дисплея повышенной чёткости».

Устройство помогает улучшить зрительное восприятие окружающего мира в 24 раза. Это почти вдвое больше, чем в предыдущих версиях очков. В набор включён пульт, при помощи которого можно настраивать яркость и контраст.

Ивонна Феликс раньше была художницей. Сегодня она активно продвигает изобретение компании.

[Ивонна Феликс, незрячая]:

«Без устройства у меня в центре слепое пятно, оно занимает 98% моей зоны видимости. Это означает, что в центре я ничего не вижу. По бокам периферийным зрением я могу увидеть движение, могу увидеть форму, если предмет на расстоянии 90-120 сантиметров. Детали рассмотреть я не могу, не могу определить расстояние».

Очки помогли ей впервые увидеть своих самых близких людей.

[Ивонна Феликс, незрячая]:

«Я помню, когда в первый раз их надела и посмотрела вверх, то увидела своего мужа, который держал на руках нашего двухмесячного сына, а пятилетний сын прыгал туда-сюда. Муж спросил: «Ты видишь?» Я сказала — да. Я видела их лица. Этого я никогда не забуду».

В компании говорят: хотят сделать устройство доступным по цене. Стоимость, по сравнению с предыдущими версиями, удалось снизить на 5 тысяч долларов. Однако сумма, которую придётся заплатить за штуку, по-прежнему довольно высокая и составляет 10 тысяч долларов.