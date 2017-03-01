Как на хорватском острове веками празднуют чудесное спасение от пиратов

[житель острова Ластово]:

«Для меня и, наверное, для всех жителей Ластово, это очень значимо. Мы круглый год живём, думая об этом дне. Он самое дорогое и самое ценное, что у нас есть».

На хорватском острове Ластово в Адриатическом море отметили самый главный праздник в году под названием Поклад. Он посвящён чудесному спасению местных жителей от нападения пиратов. Как предполагается, произошло это примерно в XVI веке.

В праздничный день мужчины и мальчики надевают традиционные костюмы и вооружаются деревянными саблями. Под звучание фольклорной музыки они ведут по городу осла с куклой в седле. Она изображает пирата, который в давние времена принёс островитянам весть о приближении пиратского флота.

Посланник предложил местным жителям сдаться. Однако они начали молиться святому Георгию, и внезапно разразилась буря. Она уничтожила всю пиратскую флотилию. Ну а посланника спустили на верёвке с горной вершины.

Эту церемонию местные жители и повторяют из года в год.

Путь процессии лежит к высокой горе. С её вершины спускают на верёвке разряженную куклу. Действо сопровождается взрывами петард. Затем участники праздника исполняют победный танец.

[житель острова Ластово]:

«Многие удивляются тому, что эта (традиция) сохранилась по сей день. Это потому, что она живёт в нас».

Песни и танцы продолжаются всю ночь.

Остров Ластово очень удалён от материка и других островов одноимённого архипелага, поэтому туристов здесь немного. Скорее всего, именно из-за удалённости острова на нём до сих пор сохранились уникальные традиции.