Как на хорватском острове веками празднуют чудесное спасение от пиратов

[житель острова Ластово]:
«Для меня и, наверное, для всех жителей Ластово, это очень значимо. Мы круглый год живём, думая об этом дне. Он самое дорогое и самое ценное, что у нас есть».
В праздничный день мужчины и мальчики надевают традиционные костюмы и вооружаются деревянными саблями. Под звучание фольклорной музыки они ведут по городу осла с куклой в седле. Она изображает пирата, который в давние времена принёс островитянам весть о приближении пиратского флота.
Посланник предложил местным жителям сдаться. Однако они начали молиться святому Георгию, и внезапно разразилась буря. Она уничтожила всю пиратскую флотилию. Ну а посланника спустили на верёвке с горной вершины.
Эту церемонию местные жители и повторяют из года в год.
Путь процессии лежит к высокой горе. С её вершины спускают на верёвке разряженную куклу. Действо сопровождается взрывами петард. Затем участники праздника исполняют победный танец.
[житель острова Ластово]:
«Многие удивляются тому, что эта (традиция) сохранилась по сей день. Это потому, что она живёт в нас».
Песни и танцы продолжаются всю ночь.
Остров Ластово очень удалён от материка и других островов одноимённого архипелага, поэтому туристов здесь немного. Скорее всего, именно из-за удалённости острова на нём до сих пор сохранились уникальные традиции.