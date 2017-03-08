Мощные спорткары – звёзды Женевского автосалона

Моторшоу в Женеве, как и всегда, встречает яркими новинками. От некоторых премьер просто невозможно оторвать взгляд. Среди них – Ferrari 812 Superfast.

Купе с 12-цилиндровым берлинеттовским атмосферным двигателем стало самым быстрым за всю 70-летнюю историю бренда. Рабочий объём силового агрегата увеличен до шести с половиной литров. Выходная мощность – 800 лошадиных сил. Максимальная скорость превышает 340 километров в час.

Звёздами автошоу также стали новый McLaren 720S и купе Alpine A110. Французский спорткар уже в конце этого года появится в продаже в Евросоюзе, а в 2018-м его увидят в Великобритании и Японии.

[Франсуа Рудье, представитель Комитета автокомпаний Франции]:

«Шоу в Женеве запускает автосезон. Здесь много инноваций, причём внедрённых в премиальные автомобили. Они весьма роскошные и немного кричащие, но для Женевы это нормально. Инновации внедрены и в более доступные автомобили, и это очень интересно».

В преддверии открытия Женевского моторшоу стало известно ещё об одном изменении в мире авто. Французская PSA Group покупает Opel у американской корпорации General Motors. Сделку оценили более чем в два миллиарда евро. Теперь французский автопроизводитель займёт на европейском рынке второе место после Volkswagen.

Между тем, даже такая громкая сделка не вызвала большого внимания среди автопроизводителей. По их мнению, ситуацию на рынке способны изменить лишь новые технологии.

[Карлос Гон, глава альянса Renault-Nissan]:

«Существует много сфер, в которые автопроизводителям нужно инвестировать. Не только в технологии электрических, беспилотных автомобилей и машин с интеллектуальными системами, но также – в экологичность. Нормы уровня выбросов ужесточаются. Но нам надо на всех рынках мира предлагать свою продукцию – от бюджетной до премиальной».

Женевский автосалон ежегодно проводят в марте. Впервые он состоялся в 1905 году. Это одна из главных площадок для презентации ведущих мировых автоновинок.