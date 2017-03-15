Жёлтая субмарина отправляется исследовать подводные течения

Исследовательская беспилотная подводная лодка Boaty McBoatface, созданная в Великобритании, отправляется на своё первое научное задание в Антарктику.

Жёлтая субмарина стоимостью более 240 миллионов долларов будет собирать данные о подводных течениях в проливе Оркни. Его считают воротами в Атлантический океан для антарктических придонных вод.

Учёные полагают, что глубоководные течения, которые оказывают большое влияние на формирование климата нашей планеты, становятся теплее. Причину этого пока не выяснили.

Boaty McBoatface – проект британского Антарктического управления, Национального океанографического центра и Университета Саутгемптона. Он включает не одну, а целых три подобных подлодки дальнего радиуса действия. Их смогут оснащать разным оборудованием в зависимости от конкретных задач.

Миссия начнётся в городе Пунта-Аренас в Чили. Субмарину спустят с борта полярного судна на глубину 3500 метров.

Учёные говорят, что потепление подводных течений может иметь серьёзные последствия, в частности — привести к повышению уровня мирового океана и гибели морских обитателей.