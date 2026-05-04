В индийском штате Керала слон убил человека. Это произошло рядом с храмом в Эрнакуламе. Животное должно..

В индийском штате Керала храмовый слон вышел из себя и убил человека

В индийском штате Керала слон убил человека. Это произошло рядом с храмом в Эрнакуламе. Животное должно было участвовать в религиозном фестивале.

Утром во время водопоя слон вдруг стал агрессивным. Один мужчина попытался успокоить слона, но тот его убил. Затем разъярённый гигант вырвал с корнем дерево и перевернул несколько автомобилей и мотоциклов. Серьёзно пострадал и махаут – погонщик слона.

Сотрудники Лесного департамента Индии потратили четыре часа на то, чтобы усмирить слона. Его обездвижили транквилизаторами, а затем приковали цепями к дереву.

[сотрудник Лесного департамента]:

«Нас вызвали после сообщений о том, что слон вышел из-под контроля и убил человека. Мы прибыли очень быстро и стали успокаивать слона, но он всё равно нападал на нас. Прибыли врачи и успокоили его транквилизатором». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Очередной инцидент, связанный с буйством слона, вновь вызвал дебаты об использовании животных, содержащихся в неволе, на храмовых фестивалях.

Эксперты и активисты говорят, что стресс, шум и длительное пребывание среди толпы могут превратить слона в опасное животное. Многие призывают ужесточить правила и усилить контроль, чтобы обеспечить безопасность как людей, так и животных.

Короткая ссылка на эту страницу: