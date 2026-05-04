США возобновили авиасообщение с Венесуэлой спустя семь лет

Дата загрузки: 2026-05-04
Самолёт American Airlines, вылетевший из Майами, приземлился в Каракасе. Это первый коммерческий пассажирский рейс между США и Венесуэлой с 2019 года. Авиакомпания возобновила ежедневные полёты, а с 21 мая планирует добавить второй рейс.
Запрет на полёты американских авиакомпаний в Венесуэлу действовал семь лет. В январе министр транспорта США Шон Даффи отменил ограничения по распоряжению президента Дональда Трампа. Ранее США захватили главу Венесуэлы Николаса Мадуро.
[Джон Барретт, временный посол США в Венесуэле]:
«Мы видим восстановление наших экономических связей, новое открытие Венесуэлы для мировой торговли и воссоединение наших стран».
До введения запрета American Airlines была крупнейшей американской авиакомпанией на венесуэльском рынке.
Среди пассажиров первого рейса – венесуэльцы, которые много лет не могли прилететь домой без пересадок.
[пассажир рейса]:
«Для меня очень важно лететь первым рейсом. Я купил билеты сразу, как только они появились».
В марте Госдепартамент США снял с Венесуэлы статус страны, которую посещать не рекомендуется. Теперь американцев просят оценивать необходимость поездки из-за риска преступности, похищений и слабой системы здравоохранения.
