В Норвегии нашли крупный клад викингов

Крупный клад викингов нашли в округе Иннландет в Норвегии. Сейчас археологи извлекли почти 3000 серебряных монет. Это крупнейшая в стране находка монет эпохи викингов.

Всё началось с того, что два кладоискателя с помощью металлодетекторов обследовали поле рядом с городом Рена и нашли 19 монет.

[Май-Тове Смисет, археолог]:

«Они остановились и позвонили нам, археологам. Мы отправились туда через пять дней. Мы подумали, что найти 19 монет – очень особенный случай, и нам повезло. А потом оказалось, что монет намного больше, чем 19».

Большинство монет английские и немецкие. Также есть несколько датских и норвежских. Некоторые металлические денежные знаки были отчеканены в период между 980-м и 1040-м годом.

По словам учёных, находка даёт редкое представление об экономике и обороте монет в Норвегии в эпоху, отмеченную крупными политическими переменами.

Раскопки пока продолжаются.

