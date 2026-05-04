Трамп объявил о начале операции в Ормузском проливе, Иран ответил угрозой

США начинают операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе на фоне конфликта с Ираном. Она направлена на вывод иностранных судов, оказавшихся заблокированными в зоне боевых действий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен сопровождать суда других стран, чтобы обеспечить им безопасный выход и возможность продолжить работу.

Он также предупредил, что любое вмешательство в операцию встретит жёсткий ответ.

Иранские военные, в свою очередь, призвали силы США не входить в Ормузский пролив. Тегеран ранее более чем на два месяца практически полностью перекрыл судоходство в регионе.

После заявлений Трампа поступили сообщения об атаке на танкер в районе пролива.

Переговоры между сторонами остаются в тупике. Иран предлагает сначала завершить конфликт и снять ограничения на судоходство, а затем обсуждать ядерную программу. США настаивают на обратном.

На фоне этого сохраняются риски для мировых поставок энергоресурсов. Через Ормузский пролив проходит около пятой части мирового экспорта нефти и газа.

Цены на нефть остаются выше 100 долларов за баррель, несмотря на небольшое снижение на фоне заявлений США о возможной стабилизации судоходства.

