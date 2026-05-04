Крупнейший лоукостер США Spirit объявил о банкротстве: пассажиры застряли в аэропортах

Тысячи пассажиров по всем США оказались в затруднительном положении после того, как крупнейший лоукостер страны объявил о немедленном банкротстве. Он сообщил, что решающим фактором стал резкий рост цен на топливо из-за войны в Иране.

Все рейсы отменены с утра субботы. Авиакомпания сообщила, что больше не обслуживает клиентов. Мгновенная остановка бизнеса затронула тысячи рейсов и около 17 тысяч сотрудников авиакомпании.

В аэропорту Орландо многим семьям пришлось обращаться за помощью к родственникам или друзьям, чтобы забронировать рейсы других авиакомпаний.

[пассажирка]:

«Нам не вернули деньги. Нам пришлось позвонить нашему дяде, чтобы он помог нам оплатить следующий рейс, потому что у нас не было денег. Нам пришлось заплатить 1600 долларов за сегодняшний рейс».

Некоторым пришлось ночевать в аэропорту.

[Нонья Макферсон, пассажирка]:

«Нам пришлось забронировать новые рейсы у другой авиакомпании. Я здесь одна с тремя детьми: двумя пятилетними и 11-месячным младенцем. Сначала нам сказали, что предоставят ваучеры на отели, Uber и еду, но потом сообщили, что не смогут. Так что мы просто сидим здесь всю ночь».

Spirit Airlines переживала затяжной кризис. Последний год компания дважды проходила процедуру банкротства и пыталась сократить свой долг. Генеральный директор перевозчика заявил, что для продолжения работы требовались сотни миллионов долларов. Переговоры с инвесторами закончились безрезультатно. Попытки получить поддержку от властей США также не принесли результата.

[пассажирка]:

«Когда мы приехали, там стоял какой-то спокойный мужчина и вешал таблички с сообщением, что Spirit больше не работает. Что же нам делать? На полу лежали женщины с детьми, и было очень много людей, которые не могли позволить себе купить ещё один билет. Это плохо. Так нельзя поступать с людьми».

Это первое банкротство крупной американской авиакомпании за последние 20 лет. На Spirit в прошлом году пришлось 5% всех авиарейсов в США.

