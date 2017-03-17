Свитера для кур: птиц спасают от холода

[Либби Каплан, вязальщица]:
«Казалось, это самое нелепое, о чём я когда-либо слышала».
Итак, курам вяжут свитера.
[Розмари Гелеп, вязальщица]:
«Никогда не думала, что курица станет носить свитер».
Как только обновка готова, её сразу надевают на птицу.
[Эрика Макс, сотрудница благотворительной организации]:
«Штанишек у нашего костюма нет — только свитер».
Проект придумала местная благотворительная организация. Она-то и обратилась к бабушкам за помощью.
[Эрика Макс, сотрудница благотворительной организации]:
«Это петух породы серама родом из Малайзии, где немножко потеплее».
[Нэнси Кернс, вязальщица]:
«Мы посвящаем этому побольше времени. Мы на пенсии и стараемся использовать свои таланты везде, где только можно. Это приносит нам счастье, потому что мы не хотим сидеть сложа руки в кресле-качалке. У нас есть работа».
Некоторым бабушкам это занятие помогло преодолеть страх перед курами.
[Либби Каплан, вязальщица]:
«А ну-ка не шуми, курочка».
[Либби Каплан, вязальщица]:
«Когда они сказали, что хотят одеть кур в свитера, все, кому я рассказала об этом, смеялись. Не верили, что это правда. Но мы одели кур в свитера, и я рада, что мы это сделали».
Кофточки — разных цветов и фасонов. Бабушки приходят наряжать кур собственноручно.
[вязальщица]:
«По-моему, она ей великовата».
[вязальщица]:
«Да всё нормально, зато цвет хороший».
[Розмари Гелеп, вязальщица]:
«Знаете, они такие милые, мы даже опубликовали несколько их фотографий».
Некоторым это занятие помогает отвлечься от напряженной политической ситуации в стране.
[Барбара Видмайер, вязальщица]:
«Если честно, сейчас в мире происходит много спорного, а это занятие меня очень успокаивает».
Рукодельницы продолжают вязать. И тепло, и модно.