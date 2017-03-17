17 марта 2017

Свитера для кур: птиц спасают от холода

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Зимы в Массачусетсе довольно суровые. Мёрзнут даже куры. Им-то и решили помочь обитательницы местного дома престарелых.

[Либби Каплан, вязальщица]:
«Казалось, это самое нелепое, о чём я когда-либо слышала».

Итак, курам вяжут свитера.

[Розмари Гелеп, вязальщица]:
«Никогда не думала, что курица станет носить свитер».

Как только обновка готова, её сразу надевают на птицу.

[Эрика Макс, сотрудница благотворительной организации]:
«Штанишек у нашего костюма нет — только свитер».

Проект придумала местная благотворительная организация. Она-то и обратилась к бабушкам за помощью.

[Эрика Макс, сотрудница благотворительной организации]:
«Это петух породы серама родом из Малайзии, где немножко потеплее».

[Нэнси Кернс, вязальщица]:
«Мы посвящаем этому побольше времени. Мы на пенсии и стараемся использовать свои таланты везде, где только можно. Это приносит нам счастье, потому что мы не хотим сидеть сложа руки в кресле-качалке. У нас есть работа».

Некоторым бабушкам это занятие помогло преодолеть страх перед курами.

[Либби Каплан, вязальщица]:
«А ну-ка не шуми, курочка».

[Либби Каплан, вязальщица]:
«Когда они сказали, что хотят одеть кур в свитера, все, кому я рассказала об этом, смеялись. Не верили, что это правда. Но мы одели кур в свитера, и я рада, что мы это сделали».

Кофточки — разных цветов и фасонов. Бабушки приходят наряжать кур собственноручно.

[вязальщица]:
«По-моему, она ей великовата».

[вязальщица]:
«Да всё нормально, зато цвет хороший».

[Розмари Гелеп, вязальщица]:
«Знаете, они такие милые, мы даже опубликовали несколько их фотографий».

Некоторым это занятие помогает отвлечься от напряженной политической ситуации в стране.

[Барбара Видмайер, вязальщица]:
«Если честно, сейчас в мире происходит много спорного, а это занятие меня очень успокаивает».

Рукодельницы продолжают вязать. И тепло, и модно.

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