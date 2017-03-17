Свитера для кур: птиц спасают от холода

[Либби Каплан, вязальщица]:

«Казалось, это самое нелепое, о чём я когда-либо слышала».

Зимы в Массачусетсе довольно суровые. Мёрзнут даже куры. Им-то и решили помочь обитательницы местного дома престарелых.

Итак, курам вяжут свитера.

[Розмари Гелеп, вязальщица]:

«Никогда не думала, что курица станет носить свитер».

Как только обновка готова, её сразу надевают на птицу.

[Эрика Макс, сотрудница благотворительной организации]:

«Штанишек у нашего костюма нет — только свитер».

Проект придумала местная благотворительная организация. Она-то и обратилась к бабушкам за помощью.

[Эрика Макс, сотрудница благотворительной организации]:

«Это петух породы серама родом из Малайзии, где немножко потеплее». [Нэнси Кернс, вязальщица]:

«Мы посвящаем этому побольше времени. Мы на пенсии и стараемся использовать свои таланты везде, где только можно. Это приносит нам счастье, потому что мы не хотим сидеть сложа руки в кресле-качалке. У нас есть работа».

Некоторым бабушкам это занятие помогло преодолеть страх перед курами.

[Либби Каплан, вязальщица]:

«А ну-ка не шуми, курочка». [Либби Каплан, вязальщица]:

«Когда они сказали, что хотят одеть кур в свитера, все, кому я рассказала об этом, смеялись. Не верили, что это правда. Но мы одели кур в свитера, и я рада, что мы это сделали».

Кофточки — разных цветов и фасонов. Бабушки приходят наряжать кур собственноручно.

[вязальщица]:

«По-моему, она ей великовата». [вязальщица]:

«Да всё нормально, зато цвет хороший». [Розмари Гелеп, вязальщица]:

«Знаете, они такие милые, мы даже опубликовали несколько их фотографий».

Некоторым это занятие помогает отвлечься от напряженной политической ситуации в стране.

[Барбара Видмайер, вязальщица]:

«Если честно, сейчас в мире происходит много спорного, а это занятие меня очень успокаивает».

Рукодельницы продолжают вязать. И тепло, и модно.