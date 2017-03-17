17 марта 2017

Один из главарей «Синалоа» бежал из мексиканской тюрьмы

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Из мексиканской тюрьмы бежал сын основателя наркокартеля «Синалоа» — одного из двух крупнейших в стране. Хуана Хосе Эспаррагосу Монсона содержали в следственном изоляторе города Кульякан на северо-востоке страны.

[Кристобаль Кастанеда, замминистра обороны Мексики]:
«Его собирались переводить в федеральную тюрьму. Очень возможно, что расследование будет проводить Генеральный прокурор».

Отец беглеца, наркобарон по кличке Азул, был одним из основателей картеля. Предполагается, что он умер в 2014 году.

О местонахождении его сына пока ничего не известно. О пропаже Монсона охранники сообщили в четверг 16 марта. Остальные 2,5 тысячи заключённых на месте.

[Кристобаль Кастанеда, замминистра обороны]:
«Бежавший находился в следственном изоляторе перед конвоированием его в федеральную тюрьму. Он должен был находиться там до окончания рассмотрения дела в суде».

Недавно Соединённые Штаты обратились к властям Мексики с требованием об экстрадиции Хуана Хосе Эспаррагосы Монсона. Предполагается, что он несёт ответственность за отмывание денег картеля, а также за насилие в приграничных городах Тихуана и Мехикали.

Между тем, главарь картеля «Синалоа» Хоакин Гусман по кличке «Эль Чапо» находится в американской тюрьме в ожидании суда. Мексиканские правоохранители арестовали его в январе прошлого года. Спустя год его экстрадировали в США.

«Синалоа» — один из двух крупнейших наркосиндикатов Мексики. Самым влиятельным в стране сейчас считается картель «Халиско». Обе группировки продолжают войну за сферы влияния. За последние 10 лет в Мексике было совершено около 100 тысяч криминальных убийств.

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