Самый крупный розовый бриллиант снова выставят на торги

Самый крупный в мире розовый бриллиант выставит на торги аукционный дом Sotheby’s. Драгоценный камень весит почти 60 карат. Он известен как «Розовая звезда». Предполагается, что драгоценность может быть продана за рекордные 60 миллионов долларов.

Продавать этот редчайший бриллиант на торгах Sotheby’s будут уже во второй раз. До этого, в 2013 году, его продали за 83 миллиона долларов. Однако покупатель – огранщик из Нью-Йорка Исаак Вольф, не смог выплатить эту сумму.

Теперь же, как считают в аукционном доме, пора сделать вторую попытку.

[Дэвид Беннетт, представитель Sotheby’s]:

«За несколько последних лет у нас были цветные бриллианты, которые продавались очень хорошо. На аукционах было установлено много новых рекордов для цветных бриллиантов: розовых и голубых. Поэтому мы решили, что сейчас самое подходящее время вывести его на рынок».

Согласно оценке экспертов Геммологического института Америки, «Розовая звезда» не имеет изъянов и его можно отнести к редким чистым бриллиантам. До обработки этот камень весил 132,5 карата. Его 18 лет назад добыла в Ботсване компания De Beers.

«Розовая звезда» стала самым ценным обработанным алмазом из всех, когда-либо выставленных на аукцион.

[Дэвид Беннетт, представитель Sotheby’s]:

«Думаю, это потрясающий камень. Никто не может отвести от него глаз».

В 2015 году бриллиант «Голубая луна Жозефины» ушёл с молотка за 48 с половиной миллионов долларов. За пять лет до этого на аукционе Sotheby’s обработанный алмаз «Розовый граф» продали за 46 миллионов долларов. Пока это рекорд для розовых бриллиантов.

«Розовую звезду» выставят на торги в Гонконге 4 апреля.