Лабораторные бриллианты становятся популярнее

Несколько десятков лет назад Мэрилин Монро подметила, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Сегодня ничего не изменилось. Спрос на этот драгоценный камень остаётся таким же высоким. Но теперь многие начинают задумываться об этичной стороне добычи.

Нередко бриллианты называют «кровавыми». Их находят с использованием рабского труда, ими финансируют военные конфликты. В связи с этим растёт спрос на драгоценные камни без «тёмного прошлого». Такие выращивают в лабораториях.

Эндрю уже подарил своей невесте Присцилле бриллиантовые серьги. Узнав о том, как были созданы камни, девушка очень заинтересовалась. Говорит: не против, если кольцо, которое жених подарит при помолвке, тоже будет с лабораторным бриллиантом.

[Присцилла, невеста]:

«Сначала я отнеслась скептически, не поняла, что это такое. Но когда он всё объяснил, мне эта идея очень понравилась. Думаю, это лучше, чем «кровавые» бриллианты, как говорит Эндрю». [Эндрю, жених]:

«Мы понятия не имеем, через что пришлось пройти людям, чтобы добыть этот прекрасный бриллиант. А когда я вижу процесс выращивания бриллианта в лаборатории, понимаю принцип поставки камней на рынок, то чувствую себя намного комфортнее, ведь это кольцо она будет носить всю жизнь».

Представители компании, которая создаёт бриллианты, говорят, что камни идентичны тем, которые достают из земли.

[Пэйн Рейнсмит, глава компании по выращиванию бриллиантов]:

«Мы берём углерод, нагреваем его до 1500 градусов по Цельсию, и он превращается в жидкий углерод. Затем помещаем его под давление в более 70 000 атмосфер. Углерод постепенно охлаждается и становится твёрдым, превращаясь в алмаз».

Стоимость таких алмазов приблизительно на 30% меньше, чем природных. Однако на бриллианты маленького и среднего размеров цена почти сравнялась из-за возрастающего спроса.

Пока количество камней, выращенных в лабораториях, составляет 2% от общего числа бриллиантов на рынке. Однако, как предсказывают эксперты, этот показатель может увеличиться до 15% уже в ближайшие пять лет.

До недавнего времени синтетические бриллианты использовали только в промышленности.