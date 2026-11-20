Мьянма совершила геноцид против народности рохинджа во время военной операции в 2017 году. Такое решение вынес..

Мьянма совершила геноцид против народности рохинджа во время военной операции в 2017 году. Такое решение вынес Международный суд ООН. За это проголосовало девять судей, против – шестеро. При этом суд впервые признал государство ответственным за совершение геноцида.

Операция на севере штата Ракхайн началась после нападений вооружённой группировки рохинджа на полицейские посты и военную базу. Власти Мьянмы отвергали обвинения в геноциде и заявляли, что армия боролась с повстанцами.

Однако по выводам суда, военные убили около 10 тысяч рохинджа, совершали массовое сексуальное насилие и уничтожили сотни деревень. Не менее 700 тысяч рохинджа бежали в соседний Бангладеш.

[Юдзи Ивасава, председатель Международного суда ООН]:

«Оценив все доказательства в совокупности, суд считает, что действия Мьянмы можно разумно объяснить только намерением уничтожить значительную часть группы, а именно рохинджа на севере штата Ракхайн».

Иск в 2019 году подала Гамбия. Годом ранее её министр юстиции посетил лагеря беженцев в Бангладеш и выслушал рассказы рохинджа. Гамбия возглавила комитет Организации исламского сотрудничества, который занимался этим вопросом, и обратилась в суд при поддержке организации.

Во время оглашения решения активисты рохинджа собрались у здания суда в Гааге.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ясмин Улла, правозащитница рохинджа]:

«Это важно не только потому, что мы хотим наказания для причастных, для тех, кто допустил это, и тех, кто совершил эти преступления. Это важно и для того, чтобы пострадавшие почувствовали, что их могут услышать и что пережитое ими было реальным».

Суд обязал Мьянму выплатить компенсации, обеспечить безопасное и добровольное возвращение рохинджа и расследовать действия подозреваемых.

Решение суда окончательное и обязательно для Мьянмы. Если власти страны его не выполнят, Гамбия может обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы принять меры и добиться исполнения приговора.

Короткая ссылка на эту страницу: