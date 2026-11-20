Мотоцикл Бэтмена из двух фильмов Кристофера Нолана выставили на аукцион в Лондоне. Его оценили в сумму..

Мотоцикл Бэтмена из двух фильмов Кристофера Нолана выставили на аукцион в Лондоне. Его оценили в сумму от 600 до миллиона 200 тысяч долларов. Мотоцикл с широкими шинами и подсветкой снимали в «Тёмном рыцаре» и «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды». В обоих фильмах Бэтмена сыграл Кристиан Бейл.

[Стивен Лейн, генеральный директор Propstore]:

«Сам мотоцикл в отличном состоянии. Я бы сказал, что на нём остались боевые отметины. По вмятинам и царапинам, которые появились во время съёмок, мы можем опознать его в кадре. Двигатель на месте, но все жидкости слили. Сейчас мотоцикл можно катить. Ездить на нём в таком состоянии нельзя. Я бы этого не советовал. Чтобы управлять им, нужно пройти подготовку».

На торги также выставили костюм Бейла из фильма «Бэтмен: Начало» и костюм Кристофера Рива, в котором он сыграл злого Супермена.

Из фильмов об Индиане Джонсе на аукцион попали шляпа и рубашка каскадёра Вика Армстронга, а также кнут, которым пользовался Харрисон Форд.

Поклонники «Игры престолов» смогут побороться за меч Джона Сноу и яйцо, из которого по сюжету вылупился дракон Дейенерис.

Торги пройдут с 4 по 6 декабря. Всего выставили более 1400 лотов. Их общая оценочная стоимость – более 13 миллионов долларов.

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