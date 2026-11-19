В Гренландии повара по-новому готовят блюда из продуктов, которыми местные жители питаются поколениями. В ресторане «Уло» в Илулиссате подают сырые креветки и морского окуня. Ломтик рыбы обжигают горелкой и заливают бульоном уже при подаче.

В дегустационном меню 13 блюд. Ресторан открылся летом 2024 года при отеле «Арктик». Его назвали в честь традиционного гренландского ножа с лезвием в форме полумесяца.

[Эсбен Стаун-Ольсен, помощник шеф-повара]:

«Это, по сути, то, что едят почти все в Гренландии. Это сушёный, вяленный на воздухе палтус. Его называют «рэклингер»».

В ресторане из вяленого палтуса делают воздушную закуску. Овощи для меню в основном привозные. Илулиссат находится примерно в 300 километрах к северу от Полярного круга. Зимой лёд может перекрыть судам доступ в порт.

С традиционной кухней острова можно познакомиться и на «каффемике». Так в Гренландии называют домашние встречи за кофе и угощениями. Их устраивают по случаю дня рождения, рождения ребёнка и других семейных событий.

[Катрин Йохансен, жительница Илулиссата]:

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«Для меня это много значит, потому что я выросла в большой семье, где мы часто устраивали «каффемики». Мы к этому привыкли, и так мы сохраняем эти традиции в повседневной жизни».

На таких встречах подают домашнюю выпечку, вяленую оленину и маттак – нарезанную кубиками китовую кожу со слоем жира. За день на «каффемик» могут заглянуть 50 человек и больше. Обычно гости остаются примерно на полчаса.

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