Не менее 34 предполагаемых членов преступной группировки было убито в ходе полицейской операции в столице Гаити...

Не менее 34 предполагаемых членов преступной группировки было убито в ходе полицейской операции в столице Гаити. По данным правоохранителей, других погибших и раненых нет.

Операция прошла в жилом районе Мартиссан на юго-западе Порт-о-Пренса. Через него проходит дорога, которая связывает столицу с западом и югом страны. Вооружённые группировки начали борьбу за этот район ещё в 2021 году. Теперь власти пытаются вернуть контроль над дорогой.

Сегодня вооружённые группировки контролируют значительную часть столицы и её окрестностей. В 2024 году они атаковали тюрьмы и столичный аэропорт. Из двух крупнейших тюрем бежали более четырёх тысяч заключённых. Власти Гаити обращались за помощью к другим странам, но международным миссиям пока не удалось восстановить безопасность.

В Мартиссане полиция действовала вместе со специальным подразделением по борьбе с бандами. При этом сальвадорские военные в операции не участвовали.

Ранее Сальвадор направил на Гаити более двух тысяч военнослужащих после того, как 18 октября пропали четверо участников международной миссии из этой страны. Их до сих пор не нашли.

Между тем, на этой неделе министр юстиции Гаити приехал в Сальвадор, чтобы обсудить с президентом Найибом Букеле, останутся ли сальвадорские военные на Гаити дольше. Во время визита он также посетил тюрьму строгого режима CECOT. Её открыли в рамках кампании Букеле против преступных группировок.

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