«Вояджер-1» первым из космических аппаратов удалился от Земли на один световой день. По расчётам НАСА, зонд..

«Вояджер-1» первым из космических зондов удалился от Земли на один световой день

«Вояджер-1» первым из космических аппаратов удалился от Земли на один световой день. По расчётам НАСА, зонд достиг этого рубежа 18 ноября. Один световой день – это почти 26 миллиардов километров. Столько свет проходит за сутки.

При этом с 14 ноября аппарат перестал передавать научные и служебные данные, но наземные антенны по-прежнему улавливают его сигнал. Инженеры выясняют причину сбоя.

На пути к межзвёздному пространству зонд пролетел мимо Юпитера и Сатурна. В 1990 году он сделал снимок, на котором Земля выглядит крошечной голубой точкой. В 2012 году аппарат вышел за пределы гелиосферы – области, которую образуют частицы и магнитное поле Солнца.

У «Вояджера-1» есть близнец – «Вояджер-2». Он пошёл по другому маршруту и стал первым аппаратом, который пролетел мимо Урана и Нептуна. Когда в 2018 году «Вояджер-2» тоже вышел в межзвёздное пространство, в НАСА начали обсуждать, сколько ещё смогут проработать оба зонда.

[Сюзанн Додд, сотрудница НАСА]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «И я хотела бы добавить, что лично мне хотелось бы, чтобы эти аппараты проработали 50 лет. Мы запустили их в 1977 году. Если они дотянут до 2027-го, миссия продлится 50 лет. Думаю, это было бы просто замечательно».

Оба зонда продолжают удаляться от Солнца со скоростью от 55 до 61 тысячи километров в час.

Приборы «Вояджера-1» предназначены для измерения магнитного поля и регистрации волн в плазме. У «Вояджера-2» есть ещё один действующий прибор, который регистрирует частицы космических лучей.

По оценке НАСА, энергии для научных приборов обоих зондов должно хватить как минимум до осени 2027-го. Радиосвязь с аппаратами может сохраниться примерно до 2030 года.

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