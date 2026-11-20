Микроскопические животные тихоходки пережили испытание в атмосфере, имитирующей марсианскую. Но когда в смесь, похожую на марсианский..

Микроскопические животные тихоходки пережили испытание в атмосфере, имитирующей марсианскую. Но когда в смесь, похожую на марсианский грунт, добавили воду, им было трудно вернуться к активной жизни.

Тихоходки – восьминогие животные длиной всего в несколько десятых миллиметра. Они живут и в воде, и на суше. Их можно найти даже во мху во дворе. Питаются водорослями, растениями и ещё более мелкими животными.

[Корин Бакерманс, профессор микробиологии]:

«Когда вокруг становится сухо, тихоходки тоже высыхают и сворачиваются в маленькие шарики. В таком виде они очень выносливы и могут долго жить без воды. Это позволяет им переносить и другие условия, например вакуум космоса, сильное ультрафиолетовое и другие виды излучения. И это одна из самых удивительных особенностей тихоходок».

В лаборатории учёные воссоздали атмосферу с очень низким давлением. Она состояла в основном из углекислого газа и почти не содержала кислорода. А минеральную смесь, в которую поместили тихоходок, подготовили по данным марсоходов.

В таких условиях тихоходки в состоянии покоя могли бы продержаться десятилетиями.

[Корин Бакерманс, профессор микробиологии]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы отправляем людей на Луну. Надеемся, что однажды отправим их и на Марс. Мы хотим лучше понять, как люди отреагируют на такие условия, как мы сможем им помочь, выращивая там пищу, и разобраться в других подобных вопросах».

Учёные считают, что будущие экспедиции могут случайно занести на Марс земные организмы. Опыты с тихоходками помогают понять, смогут ли такие организмы выжить на поверхности планеты. Если они сохранятся в грунте, их следы могут помешать поискам марсианской жизни.

Короткая ссылка на эту страницу: