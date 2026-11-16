Деньги в лесах: в Венгрии расследуют дело соратника Орбана

Почти 20 миллионов долларов наличными обнаружили венгерские следователи по делу о взяточничестве в отношении бывшего министра..

Почти 20 миллионов долларов наличными обнаружили венгерские следователи по делу о взяточничестве в отношении бывшего министра развития Миклоша Шестака. Часть денег была закопана в лесах. Другие тайники находились в хозяйственных постройках и на складах.

Кадры находки опубликовало Национальное управление по возврату и защите активов Венгрии.

Следователи изъяли форинты, евро и доллары. По словам министра финансов Андраша Кармана, 12 сотрудников государственного казначейства пересчитывали наличные восемь часов. Они использовали пять машинок для счёта банкнот.

Миклош Шестак возглавлял министерство развития с 2014 по 18 год в правительстве Виктора Орбана. Бывший министр отрицает нарушения. Его адвокат сообщил, что найденные деньги ему не принадлежат. По словам юриста, в деле есть и другие подозреваемые.

Расследование проводят в рамках антикоррупционной кампании премьера Петера Мадьяра под названием «Операция «Чистилище»». На апрельских выборах он победил Орбана, который руководил страной 16 лет. Среди предвыборных обещаний Мадьяра были расследование предполагаемой коррупции прежних властей и восстановление отношений с Евросоюзом.

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