Плавучие дома и лодки застряли в иле из-за засухи на севере Бразилии. Озёра возле города Манаус..
Дата загрузки: 2026-11-20
Плавучие дома и лодки застряли в иле из-за засухи на севере Бразилии. Озёра возле города Манаус мелеют, потому что в них поступает меньше воды из Амазонки. На обнажившемся дне видны мёртвая рыба и растрескавшаяся земля.
[Эстелиу Пиньейру Барбоза, механик по ремонту лодочных моторов]:
«Только со вчерашнего дня вода опустилась на четыре сантиметра. Так и живём. Всё ломается но такова жизнь».
По данным властей штата Амазонас, засуха затронула около 165 тысяч семей. В большинстве муниципалитетов действует режим чрезвычайной ситуации. В десяти, включая Манаус, объявлен режим повышенной готовности.
[Мойзес Феррейра Лейте, рыбак]:
«Ситуация с водой тяжёлая. От лодки до дома приходится долго идти пешком. Слишком тяжело».
В рамках первого этапа помощи власти направили в 15 муниципалитетов около 96 тонн продуктов. Туда также отправили ёмкости для хранения воды и комплекты для её очистки.
По прогнозу Геологической службы Бразилии, Эль-Ниньо продлится до первого квартала 2027 года. До марта в регионе ожидается меньше дождей, чем обычно. Это может усилить засуху в следующем году.
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