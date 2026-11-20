Плавучие дома и лодки застряли в иле из-за засухи на севере Бразилии. Озёра возле города Манаус..

Плавучие дома и лодки застряли в иле из-за засухи на севере Бразилии. Озёра возле города Манаус мелеют, потому что в них поступает меньше воды из Амазонки. На обнажившемся дне видны мёртвая рыба и растрескавшаяся земля.

[Эстелиу Пиньейру Барбоза, механик по ремонту лодочных моторов]:

«Только со вчерашнего дня вода опустилась на четыре сантиметра. Так и живём. Всё ломается но такова жизнь».

По данным властей штата Амазонас, засуха затронула около 165 тысяч семей. В большинстве муниципалитетов действует режим чрезвычайной ситуации. В десяти, включая Манаус, объявлен режим повышенной готовности.

[Мойзес Феррейра Лейте, рыбак]:

«Ситуация с водой тяжёлая. От лодки до дома приходится долго идти пешком. Слишком тяжело».

В рамках первого этапа помощи власти направили в 15 муниципалитетов около 96 тонн продуктов. Туда также отправили ёмкости для хранения воды и комплекты для её очистки.

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По прогнозу Геологической службы Бразилии, Эль-Ниньо продлится до первого квартала 2027 года. До марта в регионе ожидается меньше дождей, чем обычно. Это может усилить засуху в следующем году.

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